Résultat de la législative à Blaye : en direct

En direct

19:22 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Blaye ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Blaye, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 18,9% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,48% et 1,56% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 23,94% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Blaye.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Blaye ? À Blaye, Marine Le Pen atteignait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,77% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,08%. On trouvait plus loin, avec 18,9%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,69%, Éric Zemmour. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement infléchir ce paysage à Blaye dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Blaye ? Le niveau de participation constituera sans aucun doute un facteur clé de ces législatives 2022 à Blaye. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français, combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine sont notamment en mesure de faire surtout gagner le camp de l'abstention à Blaye. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 66,96% au sein de la commune. Le taux de participation était de 69,17% au premier tour, c'est-à-dire 2 362 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Blaye quel était le pourcentage de la participation à Blaye en 2017 ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 60,1% au premier tour des votants de Blaye, à comparer avec une abstention de 56,24% au round numéro deux.