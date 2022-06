Résultat de la législative à Bohars : en direct

12/06/22 11:13

16 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Bohars aujourd'hui, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 2759 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier round.

Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Bohars ( Finistère ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37.8% des voix au premier tour à Bohars, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la présidente du RN avaient obtenu 18.9% et 15.5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bohars gratifié de 75.1% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 24.9% des suffrages.