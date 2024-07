Résultat des législatives 2024 à Brest : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Brest

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Brest contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,65% et une densité de population de 2810 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles possédant au moins une automobile (66,05%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 41 767 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,94%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,66%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,6% à Brest, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.