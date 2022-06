Résultat de la législative à Bourg-en-Bresse : 2e tour en direct

11:07 - Les députés de Bourg-en-Bresse se dévoilera ce dimanche soir

Les finalistes qualifiés il y a sept jours s'opposent de nouveau dans 2 circonscriptions pour ce 2ème volet des législatives à Bourg-en-Bresse. Une configuration propre aux grandes cités et villes de taille moyenne et qui vient impacter le résultat du scrutin. En premier lieu, il faut que chaque électeur sache à quelle circonscription il appartient. Puis il conviendra de bien faire la distinction entre les résultats dans la ville et les résultats dans chaque circonscription qui la composent. Les noms des élus devraient être connus plus tard dans la nuit.