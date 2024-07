Résultat des législatives 2024 à Montagnat (01250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 22,26% du Front populaire font envie Une autre interrogation de ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'ensemble a réuni 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,26% des bulletins à Montagnat. Une percée à comparer néanmoins avec les 18,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 21 points à Montagnat A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. La progression du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Montagnat entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Montagnat ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Montagnat pour le Rassemblement national ce dimanche ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau s'imposer à Montagnat ? Au premier tour des législatives à l'époque, Montagnat avait vu en revanche le binôme La République en Marche l'emporter avec 22,66%, alors que le RN sera distancé à 17,22%. Le Rassemblement national s'imposait en revanche au second tour, avec 58,72%, contre 41,28% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 38,05% des bulletins de vote, Jérôme Buisson (Rassemblement National) a pris les devants à Montagnat, le 30 juin dernier pour le premier round de l'élection législative. Christophe Coquelet (Ensemble pour la République) et Charline Liotier (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 29,21% et 22,26% des électeurs à l'échelle municipale. Jérôme Buisson était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - À Montagnat, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Au fil des dernières années, les 2 194 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Montagnat était de 27,04%, en dessous de 16 points de celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 735 inscrits sur les listes électorales à Montagnat, 43,34% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 48,67% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 72,96% de participation lors de la première étape des législatives 2024 à Montagnat L'un des facteurs forts de ces élections législatives est indiscutablement le taux d'abstention. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Montagnat s'élevait à 72,96%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,16% au premier tour et 42,47% au second tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 79,99% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 78,46% au second tour, soit 1 337 personnes.

17:29 - Montagnat : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Montagnat comme partout ailleurs. Avec une population de 2 145 habitants répartis dans 942 logements, cette commune présente une densité de 139 hab par km². Ses 198 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,64%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 36,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,59%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2739,43 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Montagnat incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.