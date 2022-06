En direct

18:45 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Carpentras ? Les votants de Carpentras avaient concédé 24,25% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la présidentielle. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,46% et 1,03% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,49% à gauche de l'échiquier, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Carpentras ? Emmanuel Macron avait obtenu 20,12% des voix à Carpentras, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen se hissait à 29,04% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,25% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront sans doute transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Carpentras, le chiffre clé de ces législatives 2022 demeure l'abstention À Carpentras, l'une des clés de ce scrutin législatif sera indéniablement la participation. Les jeunes générations expriment fréquemment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 19 269 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,94% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 29,64% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Carpentras ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 18 803 personnes en âge de voter à Carpentras, 58,2% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 54,48% au second tour.