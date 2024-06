Résultat des législatives à Monteux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Monteux, qui va rafler les électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une partie. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Monteux, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,21% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,21% pour Yannick Jadot, 1,43% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 7,61% à Monteux. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 18% sur place.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Monteux en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Monteux entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 50% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Monteux sous le charme de Bardella début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections européennes 2024 à Monteux. L'extrême droite glanait 51,16% des voix, devant Valérie Hayer à 9,69% et Raphaël Glucksmann à 7,61%.

14:32 - Monteux avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans à Monteux que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait engrangé 38,71% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,5% et 15,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,86% contre 39,14%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections des députés. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Monteux il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Vaucluse, c'est Hervé de Lépinau qui démarrait en pôle position au premier tour avec 42,35%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 62,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,45%.

11:02 - Monteux et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence la population de Monteux exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 324 hab/km² et un taux de chômage de 13,95%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 266 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,27%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Monteux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,43% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Monteux : scrutin en cours À Monteux, le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère clé de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,67% au premier tour. Au second tour, 44,74% des citoyens se sont déplacés. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 74,71% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,53% au premier tour, soit 7 205 personnes.