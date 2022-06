Résultat des législatives à Castres - Election 2022 (81100) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Castres

Le résultat des élections législatives 2022 à Castres est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultats élections législatives par circonscription à Castres La commune de Castres est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Tarn (PUBLIE) 3ème circonscription du Tarn (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn

Dans la 1ère circonscription du Tarn, les citoyens de Castres ont choisi le représentant Rassemblement National. Frédéric Cabrolier a rassemblé 22% des voix au sein de la ville. En 2e position, Gérard Poujade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 22% des votes. Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 17% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 54%, ce qui représente 9 336 non-votants. Les citoyens des 79 autres communes de la 1ère circonscription du Tarn voteront-ils comme ceux de Castres ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Castres Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 21,58% Frédéric Cabrolier Rassemblement National 20,18% 21,84% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 17,06% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 13,44% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 7,75% Roland Gilles Divers droite 5,36% 1,68% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 4,25% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 4,76% Johann Ricci Divers droite 2,66% 2,93% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,51% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 1,14% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Castres Taux de participation 53,78% 45,76% Taux d'abstention 46,22% 54,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 0,86% Nombre de votants 45 780 7 877

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 12982 citoyens de la 3ème circonscription du Tarn demeurant à Castres. Jean Terlier a enregistré 28% des suffrages dans l'agglomération. Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Virginie Callejon (Rassemblement National) récupèrent 20% et 20% des suffrages. La participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 3ème circonscription du Tarn atteint 49%. Les citoyens des 110 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Castres ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Castres Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 19,73% Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 28,28% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 19,51% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 14,40% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 7,60% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 5,82% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 2,20% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 0,71% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 1,11% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 0,64% Sandra Rey Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Castres Taux de participation 54,39% 48,99% Taux d'abstention 45,61% 51,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,82% Nombre de votants 56 653 6 360

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Castres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel résultat à Castres pour la coalition de gauche ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Castres, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 20,37% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,74% et 2,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 26,48% à Castres pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Castres ? Les tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Castres. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Castres avec 25,59% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 23,01%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,37% et Éric Zemmour à 9,17%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. 14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Castres Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Castres, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 69,97% dans la ville. Le taux de participation était de 72,52% au premier tour, soit 21 859 personnes. La guerre russo-ukrainienne est de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Castres. 11:30 - À Castres, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément décisif Au fil des dernières années, les 43 260 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 29 710 inscrits sur les listes électorales à Castres, 56,34% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,1% pour le deuxième tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Castres Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce jour d'élections législatives à Castres, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On compte 23 candidats dans les 2 circonscriptions de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 28 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Castres : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Castres (81) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 25,59% des voix au premier tour à Castres. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,01% et 20,37% des votes. Le choix des électeurs de Castres était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55,81% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 44,19% des suffrages.