Résultat des législatives 2024 à Roquecourbe (81210) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Les électeurs du Front populaire très suivis Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de la France, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,9% des bulletins à Roquecourbe. Une poussée à compléter néanmoins avec les 17,8% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,7% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 3,13% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 24 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Roquecourbe Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés 2024 au niveau local. Alors que sur la France entière, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 24 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Roquecourbe ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour ce second tour des élections des députés 2024. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Roquecourbe, comme en 2022 ? Le Rassemblement national réalisait déjà un joli résultat à Roquecourbe il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Frédéric Cabrolier qui se classait en tête au premier tour avec 25,72% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,97%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,03%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Roquecourbe ? A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Roquecourbe ont préféré Frédéric Cabrolier (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 49,16% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Philippe Bonnecarrere (Divers centre) et Margot Lapeyre (Nouveau Front populaire) avec 26,3% et 21,9% des électeurs. Frédéric Cabrolier était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Tarn dans son ensemble, avec cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Roquecourbe : quelle évolution ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Les chiffres montrent une participation de 72,28% au premier round des législatives 2024 à Roquecourbe, supérieure à celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 1 800 électeurs de Roquecourbe avaient en effet participé au vote (soit 56,94%). Le taux de participation était de 57,81% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Roquecourbe Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Roquecourbe ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Roquecourbe s'élevait à 27,72%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,24% au premier tour. Au deuxième tour, 48,3% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,87% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 18,78% au premier tour. Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Roquecourbe ?

17:29 - Roquecourbe : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Roquecourbe, le scrutin est en cours. Dotée de 1 226 logements pour 2 183 habitants, la densité de la ville est de 134 hab/km². L'existence de 125 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 25% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,23% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 39,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 34,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 616,22 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Roquecourbe incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.