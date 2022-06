Résultat des législatives à Chambéry - Election 2022 (73000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chambéry

Le résultat des élections législatives 2022 à Chambéry est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Savoie

Le résultat de la législative à Chambéry a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du 1er tour des élections législatives, les 33845 habitants de Chambéry inscrits dans la 4ème circonscription de la Savoie ont opté pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention s'élève à 51% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour la 4ème circonscription de la Savoie, ce qui représente 17 255 non-votants. Jean-François Coulomme a effectivement obtenu 40% des suffrages au niveau de l'agglomération. Patrick Mignola (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Rémi Garnier (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 26% et 12% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Chambéry. Les citoyens de 46 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chambéry Jean-François Coulomme Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,45% 39,94% Patrick Mignola Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,21% 26,67% Rémi Garnier Rassemblement National 16,16% 12,10% François Gaudin Les Républicains 10,16% 9,05% Mireille Bouvier Divers 4,04% 3,89% Charles Gonzalez Reconquête ! 3,47% 3,43% David Mercier Droite souverainiste 2,36% 1,75% Sonia Felfouli Droite souverainiste 1,32% 1,28% Marie Ducruet Divers extrême gauche 0,93% 0,94% Albin Guillaud Divers 0,91% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Chambéry Taux de participation 51,40% 49,45% Taux d'abstention 48,60% 50,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,56% Nombre de votants 40 066 16 737

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chambéry sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Que vont choisir les supporters de gauche à Chambéry ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était bornée à Chambéry. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,67% et 2,35% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 42,62% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Chambéry ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières semaines s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Chambéry ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. A l'issue du dernier vote de, à Chambéry, Jean-Luc Mélenchon finissait en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 32,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,47%. Suivaient Marine Le Pen avec 14,07% et Yannick Jadot avec 7,67%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Chambéry, le chiffre phare de ces législatives demeure la participation L'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention à Chambéry. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 33 591 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 30,53% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,53% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est en mesure de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Chambéry. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Chambéry ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette agglomération lors des précédents scrutins ? A l'occasion des dernières législatives, le pourcentage de participation avait représenté 47,5% au premier tour au sein de Chambéry, à comparer avec une participation de 37,43% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Chambéry Pour ces nouvelles élections de 2022 à Chambéry, les 37 bureaux de vote (de Groupe Scolaire Jean Rostand 1 à Maison des Associations) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 19 heures, pour commencer à compter les suffrages. Un horaire un peu rallongé comparé à l'heure de fermeture dans la plupart des communes. Ce sont 10 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Chambéry : les enjeux

Les citoyens de Chambéry prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer à l'élection des députés qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32,60% des voix au premier tour à Chambéry. L'ancien parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,47% et 14,07% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 70,64% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 29,36% des votes. La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?