Résultat des législatives 2024 à Vimines (73160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Vimines ? Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés au niveau national sont porteurs. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,93% des suffrages à Vimines. Un score à comparer néanmoins avec les 25,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 19 points à Vimines L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 19 points sur place entre 2022 et 2024. Une nouvelle montée pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - La majorité en tête aux dernières législatives à Vimines Reste maintenant à découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Vimines offrait aussi 35,17% pour Patrick Mignola (Ensemble ! - Majorité présidentielle)des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 25,32% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (60,52% contre 39,48% pour Nupes). Patrick Mignola remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Anaïs Gomero (Ensemble pour la République) en pôle position lors de la législative à Vimines Anaïs Gomero (Majorité présidentielle) a rassemblé 35,21% des voix à Vimines dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des législatives. Brice Bernard (Rassemblement National) et Jean-François Coulomme (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 34,14% et 25,93% des électeurs. C'est en revanche Jean-François Coulomme qui se taillait la part du lion, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,87% devant Brice Bernard avec 30,23% et Anaïs Gomero avec 27,72%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Vimines ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 279 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 77,81% des électeurs de Vimines se sont déplacés au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 63% dans la commune de Vimines, à comparer avec un taux de participation de 55,67% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter au second tour des législatives 2024 à Vimines ? L'abstention est sans nul doute l'une des clés des élections législatives. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Vimines a atteint 22,19%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,06% au premier tour. Au second tour, 47,53% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Vimines ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 16,83% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,5% au second tour.

17:29 - Vimines et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Vimines, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 5,52% et une densité de population de 138 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2626,2 euros/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 954 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,27%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,53%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,49%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vimines, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.