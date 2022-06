Résultat de la législative à Charleville-Mézières : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Charleville-Mézières sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Charleville-Mézières. En direct 11:06 - Les députés de Charleville-Mézières sera dévoilé ce 19 juin au soir Les caractéristiques de cette 2ème étape des élections législatives à Charleville-Mézières sont simples : la ville recoupe 2 circonscriptions où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Charleville-Mézières - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Charleville-Mézières aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives de la ville de Charleville-Mézières : 1ère circonscription des Ardennes 2ème circonscription des Ardennes

Candidats dans la 1ère circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Laurent Richard Rassemblement National Lionel Vuibert Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Baptiste Philippo Rassemblement National Pierre Cordier Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Charleville-Mézières - 1er tour

Résultats élections législatives par circonscription à Charleville-Mézières La commune de Charleville-Mézières est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription des Ardennes 2ème circonscription des Ardennes

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charleville-Mézières Laurent Richard (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 19,95% Lionel Vuibert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,47% 18,63% Guillaume Marechal Les Républicains 19,66% 18,98% Julien Duruisseau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,48% 28,36% Sébastien Laurent Reconquête ! 4,46% 4,12% Juliette de Causans Divers centre 4,28% 5,27% Arnaud Rennesson Ecologistes 2,87% 1,87% Nadia Octave Divers extrême gauche 1,32% 1,50% Patrick Kalmes Droite souverainiste 1,07% 1,30% Participation au scrutin Circonscription Charleville-Mézières Taux de participation 46,53% 42,98% Taux d'abstention 53,47% 57,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,43% Nombre de votants 33 010 5 780

La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription des Ardennes atteint 43%, ce qui représente 5 780 votants. Dans l'agglomération, Julien Duruisseau a rassemblé 28% des suffrages. Laurent Richard (Rassemblement National) et Guillaume Marechal (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 20% et 19% des votes. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription des Ardennes : 186 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charleville-Mézières Pierre Cordier (Ballotage) Les Républicains 40,98% 27,31% Baptiste Philippo (Ballotage) Rassemblement National 21,04% 18,46% Gilles Loyez Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,06% 27,11% Polina Beddelem Ensemble ! (Majorité présidentielle) 12,69% 19,11% Nadège Jacquemart Reconquête ! 2,62% 3,08% Christelle Bellay Droite souverainiste 1,01% 1,21% Christelle Gallet Ecologistes 0,95% 1,25% Patrick Benyoucef Divers extrême gauche 0,87% 1,33% Mink Takawé Divers extrême gauche 0,77% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Charleville-Mézières Taux de participation 43,55% 42,35% Taux d'abstention 56,45% 57,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,65% Nombre de votants 26 448 5 111

C'est la candidature Les Républicains qui a amassé le plus de votes de la part des 12068 citoyens de Charleville-Mézières votant dans la 2ème circonscription des Ardennes. Dans la ville, Pierre Cordier a rassemblé 27% des suffrages. Il est suivi par Gilles Loyez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Polina Beddelem (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 27% et 19% des votes. Les électeurs des 71 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Charleville-Mézières ? Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription des Ardennes s'établit à 42%, ce qui représente 5 111 votants.

Législatives 2022 à Charleville-Mézières : les enjeux