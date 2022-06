Résultat de la législative à Chartres : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Chartres dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chartres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Chartres ? La dernière présidentielle, à Chartres, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 30,79% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,81%, puis Marine Le Pen à 16,78% et Éric Zemmour à 7,45%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement infléchir ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Chartres À Chartres, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2022. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est de nature à pousser les habitants de Chartres à se désintéresser de l'élection. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 32,02% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,5% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Chartres en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 56,44% des inscrits sur les listes électorales de Chartres avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 50,92% pour le round deux. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Chartres Les résultats des élections législatives à Chartres seront dévoilés tardivement ce dimanche, les derniers bureaux de vote n'accueillant plus d'électeurs à 19 heures à l'issue du 1er de scrutin. Et ces résultats seront nombreux : la cité compte en effet 2 circonscriptions où postulent 22 candidats en tout. Il sera donc important de bien différencier ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de Chartres qui seront ajoutés à titre indicatif.

Résultat des élections législatives 2022 à Chartres

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chartres comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Chartres comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 1ère circonscription d'Eure-et-Loir 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Candidats dans la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Pierre Mazaheri Ecologistes Lucien Maillet Droite souverainiste Ladislas Vergne Les Républicains Karine Dorange Divers droite Guillaume Kasbarian Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie-José Aubert Divers extrême gauche Quentin Guillemain Nouvelle union populaire écologique et sociale Cyril Hemardinquer Reconquête ! David Delorme-Monsarrat Rassemblement National

Candidats dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Éric Laqua Reconquête ! Valéria Orfila Nouvelle union populaire écologique et sociale Rémi Martial Les Républicains Carole Geraci Divers Luc Lamirault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Régine Flaunet Rassemblement National Damien Bouticourt Droite souverainiste Vincent Chevrollier Divers extrême gauche Vivette Joly Ecologistes Romain Ribas Divers centre Soumaya Dardaba Ecologistes Claire Barbier Ecologistes Aurore Lamoureux Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Chartres : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31% des voix au premier tour à Chartres. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Chartres avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 67% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 33% des votes. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Chartres prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.