Résultat des législatives 2024 à Lucé : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères forts de ces élections législatives est immanquablement le taux d'abstention. Dans l'agglomération, 59,57% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,88% au premier tour et 39,57% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Lucé ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 337 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 68,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 68,72% au premier tour, ce qui représentait 6 416 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Lucé ?

17:29 - Lucé et législatives : démographie, économie et choix électoraux

En pleine campagne électorale législative, Lucé est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 15 602 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 705 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,31% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Avec 1 766 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 14,10%, Lucé est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 062 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,84%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lucé contribue à préparer l'avenir de la France.