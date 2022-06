Résultat des législatives à Châtillon-sur-Seine - Election 2022 (21400) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Châtillon-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de la législative à Châtillon-sur-Seine est à présent connu. Le représentant Les Républicains décroche la première place chez les électeurs de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or et habitant à Châtillon-sur-Seine. Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune pour la 4ème circonscription de la Côte-d'Or s'élève à 50% (soit 1 757 votants). Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 341 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Châtillon-sur-Seine. Hubert Brigand a raflé 52% des suffrages. Jean-Marc Ponelle (Rassemblement National) et Stéphane Guinot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 14% et 11% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Châtillon-sur-Seine Jean-Marc Ponelle Rassemblement National 21,14% 13,97% Hubert Brigand Les Républicains 18,21% 51,58% Stéphane Guinot Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,63% 10,64% Yolaine de Courson Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,05% 10,24% Laurence Porte Divers droite 11,95% 4,31% Patrick Molinoz Parti radical de gauche 6,94% 2,53% Loup Bommier Reconquête ! 4,75% 4,03% Michel Guillet Ecologistes 1,45% 1,55% Julien Beudet Droite souverainiste 0,98% 0,81% Isabelle Marchal Divers extrême gauche 0,90% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Châtillon-sur-Seine Taux de participation 54,56% 49,82% Taux d'abstention 45,44% 50,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 0,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,46% Nombre de votants 37 313 1 757

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Châtillon-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Châtillon-sur-Seine ? Les inscrits de Châtillon-sur-Seine avaient apporté 13,62% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la dernière présidentielle. Les reports des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,86% et 1,37% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 17,85% à Châtillon-sur-Seine pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Châtillon-sur-Seine ? Au précédent scrutin, à Châtillon-sur-Seine, Marine Le Pen achevait la course en tête au 1er round de l'élection avec 32,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,45%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 13,62% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,07%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité est tombé tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Châtillon-sur-Seine, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Châtillon-sur-Seine, l'un des facteurs déterminants des élections législatives 2022 sera incontestablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à inciter les citoyens de Châtillon-sur-Seine à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 528 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,88% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 32,43% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Châtillon-sur-Seine ? Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 5 704 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des élections législatives de 2017, 53,65% des inscrits sur les listes électorales de Châtillon-sur-Seine s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 41,06% au deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Châtillon-sur-Seine ? C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Châtillon-sur-Seine, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 3528 électeurs de Châtillon-sur-Seine ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

