Résultat de la législative à Chemillé-en-Anjou : en direct

12/06/22 17:07

Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 58,0% des électeurs de Chemillé-en-Anjou avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,91% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Chemillé-en-Anjou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix des carburants qui pèse sur le budget des familles est notamment susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Chemillé-en-Anjou. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,61% des votants de la ville, contre une participation de 77,82% au premier tour, c'est-à-dire 12 501 personnes. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Chemillé-en-Anjou au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Chemillé-en-Anjou, Emmanuel Macron figurait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 40,19% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 21,98%. Suivaient, avec 13,46%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,13%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Chemillé-en-Anjou ( Maine-et-Loire ) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité de l'Assemblée nationale ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 40% des suffrages au premier tour à Chemillé-en-Anjou, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 13% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chemillé-en-Anjou avec 66% des suffrages, abandonnant ainsi 34% des voix à Marine Le Pen.