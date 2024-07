Résultat des législatives 2024 à Vezins (49340) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a rassemblés l'attelage à l'échelle du pays, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,4% des bulletins à Vezins. Un chiffre en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a rien gagné de plus à Vezins

L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vezins semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…