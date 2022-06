Résultat de la législative à Chiconi : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats des législatives 2022 à Chiconi seront vraisemblablement donnés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 19 heures, au moment de la clôture, et le résultat devrait poindre dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Les électeurs de Chiconi ( Mayotte ) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 49% des votes au premier tour à Chiconi, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 18% et 17% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 52% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48% des votes.