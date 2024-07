Résultat des législatives 2024 à Mamoudzou : les premiers chiffres du 2e tour

À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des élections précédentes ? À Mamoudzou, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 était de 37,95%, plus élevé de 20 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 17,64% des électeurs de Mamoudzou. Le taux de participation était de 25,01% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 heures.

L'une des clés des élections législatives est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de participation à Mamoudzou était de 37,95% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 38,48% au premier tour et 43,58% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Mamoudzou ? Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 16 515 personnes en âge de voter au sein de la ville, 41,87% étaient allées voter. Le taux de participation était de 37,78% au premier tour, c'est-à-dire 6 240 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient en effet inciter les citoyens de Mamoudzou (97600) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Mamoudzou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment les électeurs de Mamoudzou peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 1688 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections législatives. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.