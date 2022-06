Résultat de la législative à Creil : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Creil dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Creil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Creil ? À Creil, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en tête de la dernière élection avec 56,13% des voix, devant Emmanuel Macron à 15,51%. Suivaient, avec 15,25%, Marine Le Pen et enfin, à 3,19%, Éric Zemmour. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront probablement la donne et donc le résultat des législatives à Creil au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - À Creil, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 demeure l'abstention À Creil, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 57,03% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 66,5% au premier tour, c'est-à-dire 9 618 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Creil ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Lors des législatives de 2017, sur les 15 619 inscrits sur les listes électorales à Creil, 72,17% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 66,16% pour le tour deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Creil Si jamais vous tâtonnez encore sur les 17 candidats au premier tour dans les 2 circonscriptions de Creil, prenez le temps de consulter les programmes. Les 14 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Creil

Les élections législatives 2022 auront lieu à Creil comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La ville de Creil comprend 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives 2022. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives : 3ème circonscription de l'Oise 7ème circonscription de l'Oise

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Pascal Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julie Roussel Reconquête ! Christophe Dietrich Les Républicains Viridiana Grela Droite souverainiste Johann Lucas Divers gauche Maxime Bouilly Geronimi Ecologistes Roland Szpirko Divers extrême gauche Alexandre Sabatou Rassemblement National Valérie Labatut Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Florence Italiani Reconquête ! Agnès Boillet Ecologistes Maxime Minot Les Républicains Agnès Dingival Divers extrême gauche Daniel Roul Droite souverainiste Ophélie Van Elsuwe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Loïc Pen Nouvelle union populaire écologique et sociale Tristan Szyszka Rassemblement National

Législatives 2022 à Creil : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Creil seront invités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 56% des suffrages au premier tour à Creil, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et la présidente du RN avaient obtenu 16% et 15% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait cependant obligé les votants de Creil à jeter leur dévolu sur un nouveau favori pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 68% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32% des voix.