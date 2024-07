Résultat des législatives 2024 à Nogent-sur-Oise : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif est la participation. L'abstention était de 45,58% à Nogent-sur-Oise lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 65,91% au premier tour. Au second tour, 64,34% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 40,84% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 34,3% au premier tour.

17:29 - Nogent-sur-Oise : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Dans la ville de Nogent-sur-Oise, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 2602 habitants/km² et un taux de chômage de 18,78%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2074,32 euros par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,94% et d'une population immigrée de 23,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,47% à Nogent-sur-Oise, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.