Résultat des législatives à Cubzac-les-Ponts : l'élection 2024 en direct

12:06 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Cubzac-les-Ponts ?

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? A l'occasion des élections européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 50,83% au niveau de Cubzac-les-Ponts. L'abstention était de 46,28% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,54% au premier tour. Au deuxième tour, 57,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record.