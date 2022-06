Résultat des législatives à Cuincy - Election 2022 (59553) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Cuincy

Le résultat des élections législatives 2022 à Cuincy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 17ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Cuincy. À Cuincy, les 4991 électeurs votant dans la 17ème circonscription du Nord ont penché pour la candidature Rassemblement National. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 27 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Cuincy. Le taux d'abstention s'élève à 52% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 17ème circonscription du Nord. Thibaut Francois a recueilli 30% des votes au niveau de l'agglomération. Dimitri Houbron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cyril Grandin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent dans l'ordre 28% et 26% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cuincy Thibaut Francois Rassemblement National - 29,66% Dimitri Houbron Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 27,82% Cyril Grandin Nouvelle union populaire écologique et sociale - 25,76% Romain Boulant Union des Démocrates et des Indépendants - 5,02% Isabelle Maman Ecologistes - 2,57% Valérie Norreel Reconquête ! - 2,57% Thibault Bruni Droite souverainiste - 1,76% Marion T'Hooft Parti radical de gauche - 1,59% Christian Delannoy Divers extrême gauche - 1,07% Cédric Fluckiger Divers extrême gauche - 0,99% Jean-Luc Frydman Divers - 0,90% Dominique Garaud Divers droite - 0,30% Participation au scrutin Circonscription Cuincy Taux de participation - 47,69% Taux d'abstention - 52,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,25% Nombre de votants - 2 380

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cuincy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Cuincy ? Les électeurs de Cuincy avaient accordé 24,02% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier round de la dernière présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,28% et 1,58% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 28,88% à Cuincy pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Cuincy, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? L'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Cuincy dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. A l'issue de la dernière présidentielle, à Cuincy, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position avec 30,38% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,44%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 24,02% et Éric Zemmour à 5,6%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Cuincy ? Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin législatif à Cuincy. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 4 992 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 25,46% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 25,28% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne est par exemple capable de faire surtout gagner l'abstention à Cuincy. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Cuincy lors des élections législatives 2022 ? Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 49,8% des électeurs de Cuincy s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 45,3% pour le dernier round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les infos clés des législatives à Cuincy On vote déjà depuis plusieurs heures à Cuincy et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Cuincy : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,4% des suffrages au premier tour à Cuincy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,4% et 24,0% des votes. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 51,6% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48,4% des suffrages. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives à Cuincy (59553) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.