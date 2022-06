En direct

19:06 - Quel score pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Dembeni ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,54% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Dembeni le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,51% et 0,53% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 26,58% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Dembeni ? Lors du dernier scrutin, à Dembeni, Marine Le Pen figurait en pôle position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 34,54% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,79%, puis Jean-Luc Mélenchon à 24,54% et Valérie Pécresse, quatrième avec 6,58%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Dembeni demeure l'abstention À Dembeni, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière énergétique et économique pourraient entre autres impacter les décisions que prendront les citoyens de Dembeni. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 376 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 57,99% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 63,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Dembeni ?