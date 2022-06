Résultat de la législative à Digne-les-Bains : en direct

En direct

17:07 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Digne-les-Bains ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Digne-les-Bains. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Digne-les-Bains cette fois, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 25,48% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 23,71%, puis Emmanuel Macron à 21,83% et Éric Zemmour à 8,72%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Digne-les-Bains ? L'une des clés de ces législatives sera immanquablement l'ampleur de la participation à Digne-les-Bains. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Pour le second tour de la présidentielle, 26,29% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,82% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Digne-les-Bains, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément déterminant Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des scrutins antérieurs ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 11 257 inscrits sur les listes électorales de Digne-les-Bains s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 50,4%). Le taux de participation était de 42,94% pour le dernier round.