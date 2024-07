Résultat des législatives 2024 à Malijai (04350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - La gauche dans le match aussi à Malijai pour ces élections législatives 2024 ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,91% des bulletins à Malijai. Une performance à comparer néanmoins avec les 23,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,45% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a égalé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 39,45% à l'époque.

20:58 - Des législatives déjà promises au Rassemblement national à Malijai Le score de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces législatives 2024 localement. En regardant la progression du RN qui se dégage des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti entre les deux élections, le résultat du RN devrait le faire gagner à Malijai. Une projection qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti dans la ville depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 15 points de parts de voix.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le nombre de votes de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024 localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Malijai ? A l'époque pour les législatives, le RN tirait déjà son épingle du jeu à Malijai. Dans la commune, c'est Christian Girard qui s'imposait au premier tour avec 35,09%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 60,55%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,45%.

20:05 - Christian Girard (Rassemblement National) déjà en avance avec 50,27% à Malijai aux législatives Christian Girard (Rassemblement National) a enregistré 50,27% des votes à Malijai dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er round de la législative. En deuxième place, Felix Blanc (Nouveau Front populaire) captait 22,91%. Ensuite, Benoit Gauvan (Majorité présidentielle) décrochait 17,81% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Christian Girard accumulant cette fois 44,3%, devant Felix Blanc avec 27,26% et Benoit Gauvan avec 19,35%.

19:21 - Malijai : forte participation aux législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Le 1er round des élections législatives 2024 à Malijai a connu une participation de 70,16%, supérieure de 14 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 56,02% des votants de Malijai (04), contre une participation de 51,9% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Malijai, le chiffre clé de ces législatives 2024 reste la participation À Malijai, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Malijai s'élevait à 70,16%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,12% au premier tour. Au deuxième tour, 45,36% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,04% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,87% au premier tour, ce qui représentait 1 059 personnes. Les jeunes affichent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Malijai ?

17:29 - Malijai : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Malijai contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 43,72% de population active et une densité de population de 74 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 11,58% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 586 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,20% et d'une population immigrée de 9,43% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Malijai mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.