En direct

20:11 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Féchain ? Dans l'unique bureau de vote de Féchain, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait obtenu 12,43% des suffrages le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,17% et 1,37% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 15,97% à Féchain pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Féchain ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Féchain, Marine Le Pen finissait en pôle position avec 44,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,3%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 12,43% et Éric Zemmour à 6,61%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des derniers jours infléchiront certainement ce décor lors des législatives à Féchain, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Féchain ? À Féchain, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs importants des législatives. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des familles, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine seraient de nature à faire le jeu de l'abstention à Féchain. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 250 personnes en âge de voter dans la ville, 72,18% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 72,4% au premier tour, c'est-à-dire 905 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Féchain ? Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 1 736 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 60,99% des inscrits sur les listes électorales de Féchain avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,88% pour le second tour.