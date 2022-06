Résultat de la législative à Flers-en-Escrebieux : en direct

12/06/22 10:59

Les résultats de l'élection législative 2022 à Flers-en-Escrebieux vont théoriquement être dévoilés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 41,4% des suffrages au premier tour à Flers-en-Escrebieux. La finaliste défaite de la présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25,2% et 17,6% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Flers-en-Escrebieux avec 61,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 38,1% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Flers-en-Escrebieux ( Nord ) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français.