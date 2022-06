Résultat des législatives à Fontaines-sur-Saône - Election 2022 (69270) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Fontaines-sur-Saône

Le résultat des élections législatives 2022 à Fontaines-sur-Saône est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Rhône

Le résultat de la législative 2022 à Fontaines-sur-Saône a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes auprès des 5045 habitants de Fontaines-sur-Saône inscrits dans la 5ème circonscription du Rhône. Dans la ville, Blandine Brocard a obtenu 35% des voix. Fabrice Matteucci (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Yves Duigou (Rassemblement National) recueillent 25% et 16% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription du Rhône s'élève à 48%. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Fontaines-sur-Saône. Les citoyens de 24 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontaines-sur-Saône Blandine Brocard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 35,47% Fabrice Matteucci Nouvelle union populaire écologique et sociale - 25,14% Yves Duigou Rassemblement National - 15,89% Bastien Joint Les Républicains - 11,84% Cédric Le Bel Reconquête ! - 5,98% Stéphanie Bouard Ecologistes - 2,59% Julie Kabil Divers - 1,51% Hélène Rivière Divers extrême gauche - 0,96% Mohamed Slimani Divers - 0,63% Participation au scrutin Circonscription Fontaines-sur-Saône Taux de participation - 48,01% Taux d'abstention - 51,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,21% Nombre de votants - 2 422

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontaines-sur-Saône sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Que vont trancher les supporters de gauche à Fontaines-sur-Saône ? Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Fontaines-sur-Saône, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 19,9% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,19% et 1,86% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 26,95% pour la Nupes pour ces législatives à Fontaines-sur-Saône. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Fontaines-sur-Saône ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Fontaines-sur-Saône ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Lors du dernier scrutin, à Fontaines-sur-Saône, Emmanuel Macron figurait à meilleure place au 1er tour de l'élection avec 34,73% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,9%, puis Marine Le Pen à 17,35% et Éric Zemmour, quatrième avec 9,15%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Fontaines-sur-Saône ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention à Fontaines-sur-Saône. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,58% dans l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 23,13% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du pétrole et du gaz sont susceptibles de faire le jeu du pourcentage d'abstention à Fontaines-sur-Saône. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Fontaines-sur-Saône lors des élections législatives ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, sur les 4 772 inscrits sur les listes électorales à Fontaines-sur-Saône, 59,41% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,59% au deuxième round. 09:30 - Les infos clés des élections à Fontaines-sur-Saône Les éléments de contexte de ces législatives à Fontaines-sur-Saône sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 9 candidats. Un nombre d'impétrants dans la moyenne du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Fontaines-sur-Saône : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Fontaines-sur-Saône (69270) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35% des voix au premier tour à Fontaines-sur-Saône. L'actuel président avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Fontaines-sur-Saône gratifié de 69% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 31% des voix. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?