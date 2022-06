Résultat des législatives à Is-sur-Tille - Election 2022 (21120) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Is-sur-Tille

Le résultat des élections législatives 2022 à Is-sur-Tille est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Côte-d'Or

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Côte-d'Or

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Is-sur-Tille. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or atteint 54%. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs d'Is-sur-Tille. Les électeurs de 341 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Yolaine de Courson a effectivement recueilli 26% des voix au niveau de la ville. Stéphane Guinot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Marc Ponelle (Rassemblement National) décrochent respectivement 21% et 21% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Is-sur-Tille Jean-Marc Ponelle Rassemblement National 21,14% 21,07% Hubert Brigand Les Républicains 18,21% 8,83% Stéphane Guinot Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,63% 21,29% Yolaine de Courson Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,05% 25,56% Laurence Porte Divers droite 11,95% 8,62% Patrick Molinoz Parti radical de gauche 6,94% 5,58% Loup Bommier Reconquête ! 4,75% 4,92% Michel Guillet Ecologistes 1,45% 2,46% Julien Beudet Droite souverainiste 0,98% 0,65% Isabelle Marchal Divers extrême gauche 0,90% 1,01% Participation au scrutin Circonscription Is-sur-Tille Taux de participation 54,56% 45,91% Taux d'abstention 45,44% 54,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,36% Nombre de votants 37 313 1 403

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Is-sur-Tille sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:05 - Quel résultat à Is-sur-Tille pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Is-sur-Tille comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,27% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,39% et 1,93% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 24,59% pour la Nupes pour ces législatives à Is-sur-Tille. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Is-sur-Tille ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Is-sur-Tille, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 27,94% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 27,34%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,27% et Éric Zemmour à 6,62%. Les dynamiques nationales des derniers jours modifieront probablement la donne lors des législatives à Is-sur-Tille au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Is-sur-Tille L'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement l'abstention à Is-sur-Tille. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,96% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,79% au premier tour, soit 2 389 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle sont notamment en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Is-sur-Tille. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Is-sur-Tille au premier tour des législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Durant les dernières élections législatives, parmi les 3 041 personnes en âge de voter à Is-sur-Tille, 52,91% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 48,24% pour le deuxième round. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à Is-sur-Tille Pour ces législatives à Is-sur-Tille, les 4 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour passer au décompte des suffrages. Ce sont 10 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Is-sur-Tille : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 27.9% des votes au premier tour à Is-sur-Tille. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27.3% et 18.3% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en réunissant 54.0% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 46.0% des voix. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.