Résultat de la législative à Kani-Kéli : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Kani-Kéli sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Kani-Kéli ? Les habitants de Kani-Kéli avaient apporté 16,79% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,76% et 1,11% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 18,66% pour le bloc de gauche. 16:30 - À Kani-Kéli, des sondages aussi valables ? La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Kani-Kéli dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Au précédent scrutin, à Kani-Kéli, Marine Le Pen finissait en pôle position de l'élection présidentielle avec 61,32% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,79%, puis Emmanuel Macron avec 8,89% et Valérie Pécresse avec 5,44%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Kani-Kéli ? À Kani-Kéli, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient susceptibles d'inciter les citoyens de Kani-Kéli (97625) à rester chez eux. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, 46,68% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,24% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Kani-Kéli à l'occasion des législatives ? 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Kani-Kéli La ville de Kani-Kéli n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 11 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Kani-Kéli soit autant en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ici même.

Résultat des élections législatives 2022 à Kani-Kéli

Les élections législatives 2022 auront lieu à Kani-Kéli comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de Mayotte

Tête de liste Liste Soula Said-Souffou Divers centre Toumbou Maurice Divers droite Ali Djaroudi Divers gauche Saidali Hamissi Rassemblement National Issa Issa Abdou Divers centre Mansour Kamardine Les Républicains Ahumad Salime Divers droite Anli Madi Ngazi Divers gauche Mouhamed Abdou Divers Madi-Boinamani Madi Mari Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mouhamadi Mchami Divers centre

Législatives 2022 à Kani-Kéli : les enjeux

Les citoyens de Kani-Kéli prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 61% des suffrages au premier tour à Kani-Kéli. La candidate d'extrême-droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 17% et 9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Kani-Kéli grâce à 77% des votes, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 23% des suffrages.