Résultat de la législative à la Roche-de-Glun : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats de l'élection législative 2022 à la Roche-de-Glun vont vraisemblablement être révélés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le résultat devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, puis pour la circonscription.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les habitants de la Roche-de-Glun classeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter une majorité de l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31.1% des votes au premier tour à la Roche-de-Glun, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 25.9% et 14.7% des votes. Le choix des administrés de la Roche-de-Glun était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (56.8% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 43.2% des suffrages.