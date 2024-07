Résultat des législatives 2024 à Valence : les premiers chiffres du 2e tour

Paul Christophle (Nouveau Front populaire) a enregistré 39,17% des voix à Valence le 30 juin 2024, pour le 1er tour des élections législatives. En seconde place, Jean-Paul Vallon (Rassemblement National) décrochait 24,61%. A la 3e position, Véronique Pugeat (Les Républicains) décrochait 18,18% des votants. C'est aussi Paul Christophle qui terminait sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Drôme dans son ensemble, avec cette fois 32,41%, devant Jean-Paul Vallon avec 31,08% et Véronique Pugeat avec 17,89%.

Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation au 1er round des élections législatives 2024 à Valence s'est intensifiée de 14 points, parvenant à 66,17%. Début juin, au moment du scrutin européen, 40 311 inscrits sur les listes électorales de Valence s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 52,13%), contre un taux de participation de 47,22% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Valence ? Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 33,83%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,21% au premier tour. Au deuxième tour, 55,04% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Valence aujourd'hui ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 40 439 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,71% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 32,11% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses retombées sur la vie des familles sont par exemple susceptibles d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Valence.

17:29 - Valence et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Valence émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 64 483 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 6 561 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (64,3%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Valence forme une communauté diversifiée, avec ses 7 153 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,21 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,49%, annonçant une situation économique mitigée. À Valence, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.