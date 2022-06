En direct

18:44 - Quel résultat aux législatives de la Roche-sur-Yon pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,85% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 40 bureaux de vote de la Roche-sur-Yon le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,52% et 2,84% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 10,36% à gauche (en plus du vote Mélenchon).

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Roche-sur-Yon ? Le chef de l'Etat avait obtenu 34,15% des voix à la Roche-sur-Yon, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national grimpait à 14,08% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,85% (contre à un peu moins de 22%). Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce décor lors des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - À la Roche-sur-Yon, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Roche-sur-Yon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,22% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 72,51% au premier tour, soit 27 840 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des Français seraient de nature à inciter les habitants de la Roche-sur-Yon (85000) à rester chez eux.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à la Roche-sur-Yon lors des élections législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 57 717 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 51,76% des personnes habilitées à participer à une élection à la Roche-sur-Yon s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 41,81% pour le dernier round.