En direct

21:11 - À la Genétouze, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau du pays sont porteurs. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,86% des bulletins à la Genétouze. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La Genétouze fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain ces dernières années Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Genétouze semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas progressé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - La majorité gagnant aux législatives il y a deux ans à la Genétouze Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella ce 7 juillet sera en conséquence un enjeu à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à la Genétouze, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à la Genétouze, comptant 13,8%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 32,07% des voix. Sur la commune de la Genétouze, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, avec 56,32% contre 43,68% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour A en croire les enquêtes dévoilées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait décrocher moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République garderaient entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. A l'occasion du 1er round de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de la Genétouze ont placé en tête Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 31,67% des votes. En seconde position, Philippe Latombe (Ensemble pour la République) recevait 27,04%. Enfin, Lucie Etonno (Nouveau Front populaire) captait 24,86% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de la Vendée, Simon-Pierre Paulin accumulant cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Participation à la Genétouze : un sursaut par rapport aux élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des consultations politiques passées. Dimanche dernier, 26,74% des électeurs de la Genétouze n'ont pas voté au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, sur les 1 542 inscrits sur les listes électorales à la Genétouze, 42,67% avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,54% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives à la Genétouze À la Genétouze, l'abstention est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de votants à la Genétouze pour le premier tour des législatives 2024 était de 73,26%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 495 personnes en âge de voter au sein de la localité, 81,47% avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 242 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,6% au premier tour. Au deuxième tour, 49,7% des votants se sont déplacés.

17:29 - La Genétouze : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de la Genétouze, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 976 habitants répartis dans 863 logements, cette localité présente une densité de 145 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 048 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (94,32%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 45,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1075,31 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. La Genétouze incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.