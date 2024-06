Résultat des législatives à Laroque-d'Olmes : l'élection 2024 en direct

À Laroque-d'Olmes (09600), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles serait notamment capable de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Laroque-d'Olmes. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,94% dans la commune, à comparer avec une abstention de 30,93% au second tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 46,7% au premier tour et seulement 53,6% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Laroque-d'Olmes pour les législatives ? Quel député succédera à Michel Larive dans la 2ème circonscription de l'Ariège ?

08:02 - Législatives à Laroque-d'Olmes : les horaires des 2 bureaux de vote

Les 2 bureaux de vote de la ville de Laroque-d'Olmes (de Maison des Jeunes et de La Culture à Maison des Jeunes et de La Culture) fermeront à 18 heures. De nouvelles élections législatives à Laroque-d'Olmes vont être organisées aujourd'hui faisant suite à la décision suprise d'Emmanuel Macron ayant chamboulé le calendrier électoral. La dernière dissolution datant de 1997, au cours de la première présidence de Jacques Chirac, à quoi faut-il s'attendre cette année ? Parmi les liste en présence dans la 2ème circonscription de l'Ariège, qui réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.