Résultat de la législative à Laroque-d'Olmes : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Laroque-d'Olmes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Laroque-d'Olmes Si vous êtes toujours indécis concernant les 11 prétendants au premier tour dans la circonscription de Laroque-d'Olmes, pas de panique. Les bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Laroque-d'Olmes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Laroque-d'Olmes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ariège

Tête de liste Liste Bérengère Carrie Rassemblement National Quentin Charoy Ecologistes Alexandra Tarrieux-Antranikian Reconquête ! Enzo Garcia Régionaliste Laurent Panifous Divers gauche Patrick Laffont Divers gauche Michel Larive Nouvelle union populaire écologique et sociale Yann de Kerimel Divers Rémi Dutrenois Ensemble ! (Majorité présidentielle) Paul Afonso Union des Démocrates et des Indépendants Théodora Testard Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Laroque-d'Olmes : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 27,2% des suffrages au premier tour à Laroque-d'Olmes, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'actuel locataire de l'Elysée avaient obtenu 26,2% et 17,6% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à passer le barrage du premier tour, Marine Le Pen avait remporté le second tour en décrochant 57,7% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 42,3% des voix. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les habitants de Laroque-d'Olmes (Ariège) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.