Résultat de la législative à Malijai : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Au cours des élections passées, les 1997 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention représentait 24,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,13% au premier tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 56,88% des inscrits sur les listes électorales de Malijai avaient déserté les urnes.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales, comme à Malijai. Dimanche 12 juin au soir du 1er round des législatives, les habitants de Malijai ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 35,09% des suffrages. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à 23,16% et 20,53% des suffrages.

Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait cumulé 23,16% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans l'unique bureau de vote de Malijai. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,83%, 1,45%, 0,87% et 2,03% en avril. Ce qui, en cumul, délivrait un total espéré de 24,18% pour la Nupes.

Les habitants de Malijai (Alpes-de-Haute-Provence) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 35,8% des suffrages au premier tour à Malijai, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,7% et 19,8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Malijai avec 59,7% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 40,3% des votes.