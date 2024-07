Résultat des législatives 2024 à Digne-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Démographie et politique à Digne-les-Bains, un lien étroit

La composition démographique et la situation socio-économique de Digne-les-Bains contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 14,5% des résidents sont des enfants, et 10,68% de 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 853 euros par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5 522 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,64%) et le nombre de résidences HLM (14,44% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le taux d'étudiants, évalué à 7,32% à Digne-les-Bains, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.