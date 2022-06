Résultat de la législative à Malijai : en direct

12/06/22 11:30

Les habitants de Malijai (Alpes-de-Haute-Provence) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 35,8% des suffrages au premier tour à Malijai, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20,7% et 19,8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Malijai avec 59,7% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 40,3% des votes.