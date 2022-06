Résultat de la législative à Manosque : en direct

17:06 - À Manosque, des sondages aussi révélateurs ?

Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection à Manosque avec 26,04% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 24,26%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 23,32% et Éric Zemmour à 7,75%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures chambouleront probablement ce paysage lors des législatives dans la ville au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.