Résultat des législatives 2024 à Reillanne (04110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 39% et 46,92% à Reillanne à l'issue de ce second tour Une autre interrogation de ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Reillanne, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 46,92% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 48,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 63,31% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Reillanne L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Reillanne semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Que concluent les résultats des législatives 2022 pour Reillanne ? Regarder l'entre-deux tours de 2022 livre aussi des indices précieux au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Il y a deux ans à Reillanne, lors des élections du Parlement, le score était de 48,10% pour Léo Walter , Reillanne étant déjà partie intégrante de la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (63,31% contre 36,69% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Léo Walter remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Reillanne ? Léo Walter (Union de la gauche) a engrangé 46,92% des voix à Reillanne dimanche 30 juin 2024, pour le premier round de l'élection législative. Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) et Dominique Blanc (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant 30,08% et 20,02% des électeurs à l'échelle de la métropole. Les électeurs de la commune n'avaient pas opté pour les mêmes bulletins que ceux de la circonscription, puisque Sophie Vaginay y arrivait en première place, avec cette fois 40,89% devant Léo Walter avec 32,99% et Dominique Blanc avec 22,69%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Reillanne ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux passés ? Le 30 juin dernier, 23,45% des électeurs de Reillanne n'ont pas voté au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 36,37% des inscrits sur les listes électorales de Reillanne (04) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 42,02% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Reillanne, la participation a atteint 76,55% lors du 1er round des législatives Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Reillanne, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, dimanche, 23,45% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,51% au premier tour et 39,77% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Reillanne ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,26% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 17,01% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient par exemple capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Reillanne.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Reillanne Dans les rues de Reillanne, les élections sont en cours. Avec ses 1 713 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 180 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,41%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 34,08% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,67% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 408,99 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Reillanne écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.