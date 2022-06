En direct

19:53 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Marcilly-sur-Tille ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Marcilly-sur-Tille comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait enregistré 17,81% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,17% et 1,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 22,31% à Marcilly-sur-Tille pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Marcilly-sur-Tille ? L'élection présidentielle d'avril, à Marcilly-sur-Tille, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,86% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 25,49%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,81% et Éric Zemmour à 7,68%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des votes à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce tableau lors des législatives à Marcilly-sur-Tille ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - À Marcilly-sur-Tille, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Marcilly-sur-Tille, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 74,43% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,73% au premier tour, soit 992 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale sont par exemple capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Marcilly-sur-Tille.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Marcilly-sur-Tille en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des précédents scrutins est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 47,54% des personnes en âge de voter à Marcilly-sur-Tille s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 43,29% pour le deuxième round.