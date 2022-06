Résultat de la législative à Mercurol-Veaunes : 2e tour en direct

En direct

18:07 - La Nupes s'était placée troisième à Mercurol-Veaunes il y a une semaine Le poids des électeurs de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste une clé du résultat de ces législatives dans toute la France. Cet électorat représentait 18,48% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,65%, 5,78%, 2,06% et 1,77% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 22,26% à Mercurol-Veaunes pour ce premier tour.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des législatives à Mercurol-Veaunes ? Lors du premier round, le 12 juin dernier, les citoyens de Mercurol-Veaunes ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 28,67% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 21,33% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 18,48% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés.

13:30 - L'abstention à Mercurol-Veaunes va-t-elle encore monter au second tour des législatives ? Au fil des dernières années, les 2762 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 56,96% des électeurs de Mercurol-Veaunes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 49,48% au deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.