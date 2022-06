En direct

19:27 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Mercurol-Veaunes ? Un des enjeux de ces législatives, en France comme à Mercurol-Veaunes, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 12,65% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,78% et 2,06% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 7,84% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Mercurol-Veaunes ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront probablement à Mercurol-Veaunes au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée à Mercurol-Veaunes avec 30,11% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,33%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 12,65% et Éric Zemmour à 7,44%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Mercurol-Veaunes ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mercurol-Veaunes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient pousser les habitants de Mercurol-Veaunes à se désintéresser de l'élection. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 120 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,68% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 15,85% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Mercurol-Veaunes quel était le score de la participation à Mercurol-Veaunes en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 56,96% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Mercurol-Veaunes. Le taux d'abstention était de 49,48% pour le second round. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.