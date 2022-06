Résultat de la législative à Méricourt : en direct

12/06/22 17:15

Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins ? Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 61,76% des électeurs de Méricourt avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 57,09% pour le second tour.

Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères clés des législatives à Méricourt. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des Français est de nature à détourner l'attention des habitants de Méricourt (62680) de leur devoir civique. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 672 personnes en âge de voter dans la ville, 68,61% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 68,92% au premier tour, c'est-à-dire 5 977 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Méricourt au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Méricourt, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote avec 43,56% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,36%. Suivaient Emmanuel Macron à 15,91% et Fabien Roussel à 7,59%.

Les habitants de Méricourt ( Pas-de-Calais ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 44% des voix au premier tour à Méricourt, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-député européen et l'ex-banquier de la Banque Rothschild avaient obtenu 21% et 16% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Méricourt avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 64% des votes, laissant ainsi à Emmanuel Macron 36% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.