Résultat des législatives à Avion : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 33% et 59% à Avion à l'issue de ce premier tour La Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 4,03% à Avion le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 33% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (11,09%), de Marie Toussaint (1,22%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (17,52%). La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Avion, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 59,04% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Avion Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Avion ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire du Rassemblement national à Avion Ce fragile équilibre n'est plus forcément valable aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Avion, avec 47,47%. Le mouvement nationaliste devançait alors Léon Deffontaines à 17,52% et Manon Aubry à 11,09%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Avion lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection suprême qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 39,1% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Avion. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,61% et Emmanuel Macron troisième avec 15,05%. La quatrième place revenait à Fabien Roussel, avec 12,71% des voix. La candidate du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 62,17%, devant Emmanuel Macron à 37,83%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Avion Aux législatives en 2022 à Avion, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,99% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 59,04% pour Jean-Marc Tellier (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes avec 65,27%. Jean-Marc Tellier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Avion : démographie et socio-économie impactent les législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Avion fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 672 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 574 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (69,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 782 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 989 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,04%, annonçant une situation économique instable. À Avion, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Avion : analyse du niveau de participation aux législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Avion ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,89% au premier tour. Au deuxième tour, 52,02% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 12 296 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 29,35% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,27% au deuxième tour. Les jeunes manifestent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?