Résultat des législatives à Metz - Election 2022 (57000) [PUBLIE]

12/06/22 23:13

Résultat des législatives 2022 à Metz

Le résultat des élections législatives 2022 à Metz est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Moselle

Au sein de la 1ère circonscription de la Moselle, les 11624 habitants de Metz ont opté pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Metz. Les citoyens de 27 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de la participation s'élève à 50% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Moselle, ce qui représente 5 761 votants. Esther Leick a engrangé 33% des suffrages. Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Malou Kuntz (Les Républicains) la suivent grâce à dans l'ordre 28% et 12% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Metz Grégoire Laloux Rassemblement National 25,37% 10,38% Belkhir Belhaddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,29% 28,06% Esther Leick Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,56% 32,80% Malou Kuntz Les Républicains 10,87% 11,79% Yoan Hadadi Divers gauche 4,27% 5,39% Rebecca Konarski Reconquête ! 4,27% 5,39% Camal Kadri Ecologistes 2,46% 2,33% Abderrahemane Bouhenna Divers gauche 2,00% 1,90% Christèle Rousse Droite souverainiste 1,52% 1,18% Didier Georget Divers extrême gauche 1,24% 0,67% Jessy Fricheteau Divers gauche 0,15% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Metz Taux de participation 40,61% 49,56% Taux d'abstention 59,39% 50,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,24% Nombre de votants 37 780 5 761

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Moselle

Attention, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Moselle peut toujours évoluer si les électeurs des 54 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Metz.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Metz Ludovic Mendes Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,88% 24,60% Lisa Lahore Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,44% 28,14% Olivier Bauchat Rassemblement National 20,49% 17,60% Thierry Hory Les Républicains 14,47% 9,93% Raphaël Pitti Divers gauche 8,35% 8,76% Martine Mauser Reconquête ! 4,03% 3,43% Jean-Jacques Kurth Divers gauche 2,85% 3,35% Quentin Teixeira Ecologistes 1,35% 0,30% Jean-François Jacques Droite souverainiste 1,23% 1,03% Mario Rinaldi Divers extrême gauche 0,70% 0,80% Aurélie Contal Ecologistes 0,48% 0,62% Sandrine Said Divers 0,40% 0,43% Nadia El Barnoussi Divers gauche 0,32% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Metz Taux de participation 44,84% 35,36% Taux d'abstention 55,16% 64,64% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,52% Nombre de votants 34 183 6 113

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Moselle

Pour le premier tour des élections législatives 2022, les 41999 habitants de Metz inscrits dans la 3ème circonscription de la Moselle ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 57% (soit 24 113 non-votants). Dans l'agglomération, Charlotte Leduc a réuni 31% des votes. Richard Lioger (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Grolet (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 16% et 15% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Metz. Les citoyens de 57 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Moselle.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Metz Charlotte Leduc Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,27% 30,61% Françoise Grolet Rassemblement National 18,37% 15,49% Richard Lioger Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,87% 15,74% Marie-Jo Zimmermann Divers centre 13,47% 7,98% Nathalie Colin-Oesterlé Divers droite 10,53% 11,13% Eric Gulino Divers gauche 5,18% 4,62% Anne-Catherine Leucart Divers centre 4,93% 5,77% Christian Bemer Reconquête ! 4,08% 4,05% Roxane Jurion Ecologistes 1,67% 1,69% Marlène Wagner Droite souverainiste 1,18% 1,28% Etienne Hodara Divers extrême gauche 0,63% 0,79% Marie Jeanne Becht Divers extrême gauche 0,34% 0,34% Bernard Carrara Divers 0,27% 0,30% Gaël Diaferia Divers extrême gauche 0,20% 0,22% Participation au scrutin Circonscription Metz Taux de participation 45,20% 42,59% Taux d'abstention 54,80% 57,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,51% Nombre de votants 34 291 17 886

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Metz sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Metz ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Metz. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,5% et 1,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 34,37% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Metz. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Metz ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Metz dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or la dernière présidentielle, à Metz cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 30,4% des suffrages. Derrière, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 27,19%, puis Marine Le Pen à 17,48% et Éric Zemmour à 7,31%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Metz ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Metz ? Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est de nature à faire le jeu du taux d'abstention à Metz (57000). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 35,85% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 33,96% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Metz ? Comment ont voté habituellement les habitants de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? Lors des précédentes législatives, 41,07% des électeurs de Metz avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 34,64% au round numéro deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Metz Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les 38 candidats au premier tour dans les 3 circonscriptions de Metz, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Metz : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives à Metz (57000) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30% des suffrages au premier tour à Metz, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la présidente du RN avaient obtenu 27% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Metz avec 67% des votes, abandonnant ainsi 33% des voix à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il à même d'obtenir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?