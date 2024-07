Résultat des législatives 2024 à Montigny-lès-Metz : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Montigny-lès-Metz : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quelle influence les électeurs de Montigny-lès-Metz exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 15,59% des résidents sont des enfants, et 9,4% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,64%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 6 524 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,55% et d'une population immigrée de 10,22% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Montigny-lès-Metz mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,59% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.