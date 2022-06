Résultat des législatives à Montbard - Election 2022 (21500) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Montbard

Le résultat des élections législatives 2022 à Montbard est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Côte-d'Or

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Côte-d'Or

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Montbard est tombé. Au niveau de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or, les 3350 habitants de Montbard ont pris parti pour la candidate Divers droite. La participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 49%, ce qui représente 1 628 votants. Reste à déterminer si les habitants des 341 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Côte-d'Or feront les mêmes choix que ceux de Montbard. Au niveau de la ville, Laurence Porte a obtenu 36% des votes. Jean-Marc Ponelle (Rassemblement National) et Stéphane Guinot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 17% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montbard Jean-Marc Ponelle Rassemblement National 21,14% 17,07% Hubert Brigand Les Républicains 18,21% 7,44% Stéphane Guinot Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,63% 16,95% Yolaine de Courson Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,05% 10,94% Laurence Porte Divers droite 11,95% 35,96% Patrick Molinoz Parti radical de gauche 6,94% 5,25% Loup Bommier Reconquête ! 4,75% 3,13% Michel Guillet Ecologistes 1,45% 1,13% Julien Beudet Droite souverainiste 0,98% 1,13% Isabelle Marchal Divers extrême gauche 0,90% 1,00% Participation au scrutin Circonscription Montbard Taux de participation 54,56% 48,60% Taux d'abstention 45,44% 51,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 0,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,80% Nombre de votants 37 313 1 628

Législatives 2022 à Montbard : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Montbard (21500) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Montbard, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Montbard gratifiée de 53% des suffrages, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 47% des votes. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?